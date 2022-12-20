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Beğeni rekoru kıran pozlar: Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu

Beğeni rekoru kıran pozlar: Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu
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Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında en büyük pay sahibi olan Lionel Messi, kupayla yatağa girdi.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, bu sabaha karşı ülkesine döndü.

Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve teknik direktör Scaloni indi.

Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı.

Arjantin Milli Takımı’nı taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce futbolseverlerin arasında ilerlemekte zorlandı.

Çoşkulu kutlamanın ardından futbolcular dinlenmek için odalarına çekildi.

Birlikte uyudu
Kupayı bir an olsun yanından ayırmayan Lionel Messi, 15 yıldır hayalini kurduğu kupayla uyudu. Kariyerindeki tek eksi kupayı kazanmanın mutluluğu fotoğraf karelerine yansıdı.

Etiketler messi dünya kupası
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