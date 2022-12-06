Fas, İspanya'yı eleyerek tarih yazdı

Fas, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede, İspanya'yı penaltı atışları sonucu 3-0 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Fas kalecisi Yassine Bounou 2 penaltı kurtardı.

Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı. Fas'ta Romain Saiss maça 11'de başladı.

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi günün bir diğer karşılaşması olan Portekiz-İsviçre maçının galibi olacak.