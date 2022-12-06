  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Dünya Kupası
  5. Fas, İspanya'yı eleyerek tarih yazdı

Fas, İspanya'yı eleyerek tarih yazdı

Fas, İspanya'yı eleyerek tarih yazdı
Güncelleme:

Fas, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede, İspanya'yı penaltı atışları sonucu 3-0 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Fas kalecisi Yassine Bounou 2 penaltı kurtardı.

Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı. Fas'ta Romain Saiss maça 11'de başladı.

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi günün bir diğer karşılaşması olan Portekiz-İsviçre maçının galibi olacak.

Etiketler fas tarih dünya kupası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
TBMM'de yumruk yumruğa kavga! Bir vekil ölümden döndü
Cansız bedenini televizyonda parçalara ayırdılar
Ölümcül tropikal kabus Türkiye'de! Vaka sayısı artıyor
TOGG Sedan İstanbul'da ortaya çıktı
THY'den ucuz bilet kampanyası! 2 gün sürecek
Prim borcu olan EYT'lilere de emeklilik fırsatı
Bilim insanları yeni kabusun adını açıkladı: ''BQ1''
Tarikattan çocuk istismarına skandal savunma: Aile içinde yaşannmış!
İstanbul'un kara gömüldüğü 1987 kışı geri dönüyor!