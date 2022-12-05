Hırvatistan penaltı atışları sonrası adını çeyrek finale yazdırdı

Hırvatistan, normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelede, Japonya'yı penaltı atışları sonucu 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Japonya 43'te Daizen Maeda ile öne geçerken, Hırvatistan bu gole 55'te Ivan Perisic ile yanıt verdi. Karşılaşmanın 120 dakikası 1-1 sona erdi.

Penaltılarda Hırvat kaleci Dominik Livakovic, 3 penaltıyı kurtardı.

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi. 2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.