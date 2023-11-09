Fenerbahçe Ludogorets maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Konferans Ligi H Grubu 4.hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets Razgrad ile karşılaşıyor. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de çıktığı 11 maçı kazanan Fenerbahçe zirve yarışında Galatasaray’ın 1 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde ise yoluna kayıpsız devam ediyor. Gruptaki ilk 3 maçını kazanarak liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Kadıköy’de 3-1 mağlup ettiği Ludogorets ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor..

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI İLK 11’LERİ

Ludogorets'in ilk 11'i belli olmamıştır.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Dusan Tadic, Ryan Kent, Michy Batshuayi

FENERBAHÇE’NİN SON DURUMU

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

LUDOGORETS’İN GRUPTAKİ DURUMU

Ludogorets ise ilk mücadelesinde Spartak Trnava’yı 4-0 yenerken, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Nordsjaelland’a 7-1’lik skorla mağlup oldu, Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 3-1 yenildi.

FENERBAHÇE’DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

CENGİZ ÜNDER GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Ludogorets karşısında kadroda yer alıyor.

Ligde Antalyaspor karşısında maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan 26 yaşındaki oyuncu, Hatayspor ve Ludogorets maçlarının son anlarında forma giyerek sahalara dönmüştü.

Söz konusu müsabakaların ardından ağrıları nedeniyle ligde oynanan Pendikspor ve Trabzonspor müsabakalarında kadroya alınmayan Cengiz Ünder, Bulgaristan deplasmanında kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, Bulgaristan kafilesinde yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik listede şu isimler bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir ve Michy Batshuayi.​​​​​​​

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA KARNESİ

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 263 müsabakada 104 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

FENERBAHÇE DEPLASMADA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa deplasmanlarında savunma performansıyla göz dolduruyor.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla Zimbru, Maribor, Twente ve Spartak Trnava ile oynadığı deplasman maçlarında sadece kalesinde 1 gol gördü.

Söz konusu karşılaşmalarda Zimbru'yu 4-0, Maribor'u 3-0 ve Twente'yi 1-0 ile geçen Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakasında 2-0 öndeyken Jayden Oosterwolde'nin bireysel hatası sonucun deplasmanlardaki ilk golünü kalesinde görmüştü.

FENERBAHÇE, SON 21 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 21 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte 17 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE’NİN KONFERANS LİGİ'NDE 12.MAÇI

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 12. maçını yarın yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE 6.KEZ BULGAR TAKIMLARIYLA KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Ludogorets, resmi maçlarda ikinci kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, Bulgaristan takımlarıyla bugüne kadar 5 kez mücadele etti. İlk olarak 1980-1981 sezonunda UEFA Kupası 1. Tur’da Beroe ile eşleşen Fenerbahçe, iki müsabakada da rakibine mağlup oldu. 1992-1993 sezonunda da UEFA Kupası’nda Botev Plovdiv ile oynayan Kanarya, 3-1 ve 2-2’lik skorlarla rakibini elemeyi başardı. 26 Ekim 2023’te oynanan müsabakada Fenerbahçe, Ludogorets’i yenerek rakibine karşı ilk maçta galibiyet yaşadı.