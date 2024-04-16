Fenerbahçe Olympiakos maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u konuk edeceği UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı rövanş maçının hakemi açıklandı.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Mücadelenin VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert oldu.

Fenerbahçe'nin 3-2'nin rövanşında Olympiakos'u konuk edeceği mücadele 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak.