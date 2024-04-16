  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  5. Fenerbahçe Olympiakos maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe Olympiakos maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe Olympiakos maçının hakemi belli oldu
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u konuk edeceği UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı rövanş maçının hakemi açıklandı. 

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Mücadelenin VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert oldu.

Fenerbahçe'nin 3-2'nin rövanşında Olympiakos'u konuk edeceği mücadele 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Tobias Stieler Hakem Alman hakem maçın hakemi Olympiakos
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enkaz kentte çiftçinin yüzünü güldüren hasat Enkaz kentte çiftçinin yüzünü güldüren hasat Türkiye'de en çok talep edilen otomobiller belli oldu Türkiye'de en çok talep edilen otomobiller belli oldu CHP lideri Özgür Özel yeni imajı ile dikkat çekti CHP lideri Özgür Özel yeni imajı ile dikkat çekti İstanbul'da eski patron dehşeti: Tetikçi tutup kurşun yağdırttı İstanbul'da eski patron dehşeti: Tetikçi tutup kurşun yağdırttı Dünyanın en zehirli türlerinden biri Türkiye'de görüldü Dünyanın en zehirli türlerinden biri Türkiye'de görüldü Trakya'da alarm zilleri çalıyor: Yüzde 85 azaldı Trakya'da alarm zilleri çalıyor: Yüzde 85 azaldı Füzeler piyasalara düştü: Dolar ve Euro durdu, altın uçuyor Füzeler piyasalara düştü: Dolar ve Euro durdu, altın uçuyor ''Şakkadanak ekonomist'' Necmettin Batırel'den skandal sözler ''Şakkadanak ekonomist'' Necmettin Batırel'den skandal sözler 24 ayar altından banknot basıldı 24 ayar altından banknot basıldı Tanju Özcan yeni döneme hızlı başladı: ''Astronomik zam yapacağız'' Tanju Özcan yeni döneme hızlı başladı: ''Astronomik zam yapacağız''