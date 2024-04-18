Fenerbahçe - Olympiakos maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'a karşı yarı finale çıkmak için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri de açıklandı.

Fenerbahçe, Avrupa'da yarı finalin kapısında. Sarı Lacivertliler, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk edecek.

Avrupa kupalarında 11 yıl sonra adını yarı finale yazdırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de 1 eksik var.

Tedavisi tamamlanan Mert Hakan'ın durumu maç saatinde belli olacak. Ameliyat olan Ooosterwolde ise forma giyemeyecek.

Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun ise UEFA listesinde yok.

Fenerbahçe en az 2 farklı galibiyetle tur biletini 90 dakikada almak istiyor.

Kadıköy'de saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Mücadele TV8'den şifresiz yayınlanacak.

KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL MÜCADELELERİ

Konferans Ligi'nde yola devam edecek son 4 takım da bu gece belli olacak.

Fenerbahçe'nin olası yarı finaldeki rakibini belirleyen eşleşmede, ilk maçı 2-1 kazanan Aston Villa, Lille'e konuk oluyor.

Fiorentina ile Viktoria Plzen'in 0-0'ın rövanşında karşılaşacağı gecede, PAOK ise 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Club Brugge'ü ağırlayacak.

Konferans Ligi'ndeki büyük final 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi.