  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  5. Fenerbahçe'nin Olympiacos maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Olympiacos maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Olympiacos maçı kamp kadrosu belli oldu
Güncelleme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve bugün Yunanistan’a gidecek olan sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai."

Sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King sakatlıkları nedeniyle; Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun ise UEFA'ya bildiren listede olmadığı için mücadelede forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe 269. kez Avrupa sahnesine çıkıyor

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 268 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 107 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.

Fenerbahçe son 16 turunu deplasman galibiyetiyle geçti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, bu turda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda elde ettiği sonuçla geçti.

Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, taraftarının önünde çıktığı rövanş müsabakasını 1-0 kaybetse de çeyrek final biletini almayı başardı.

Olympiakos evindeki son Avrupa maçını farklı kaybetti​​​​​​

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledi.

Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan'da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatma bölümlerinde 2 gol daha bularak müsabakayı 6-1 kazanmayı başardı.

Konferans Ligi'nde 17. sınav

 Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 17. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 20 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

34

12

11

11

48

39

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

16

11

-

5

41

20

TOPLAM

268

106

55

107

363

381

DHA

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Olympiacos kadro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var 29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi 29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi Reha Muhtar: ''Deniz Uğur hamileyken Tamer Karadağlı ile ilişkisine devam etti'' Reha Muhtar: ''Deniz Uğur hamileyken Tamer Karadağlı ile ilişkisine devam etti'' Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanlar sebebini açıkladı İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanlar sebebini açıkladı Sakarya'da aile faciası: Baba ve üvey annesini öldürdü, kardeşi de onu öldürdü Sakarya'da aile faciası: Baba ve üvey annesini öldürdü, kardeşi de onu öldürdü Bank of America altın ve gümüş tahminini değiştirdi Bank of America altın ve gümüş tahminini değiştirdi Ücretsiz doğalgaz uygulaması bitiyor Ücretsiz doğalgaz uygulaması bitiyor Kapıda vize uygulaması başladı; Çeşme'de boş oda kalmadı Kapıda vize uygulaması başladı; Çeşme'de boş oda kalmadı