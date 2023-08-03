  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  5. Tirana - Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle gecikmeli başladı

Tirana - Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle gecikmeli başladı

Tirana - Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle gecikmeli başladı
Güncelleme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Tirana ile Beşiktaş arasındaki maç, taraftar olayları nedeniyle zamanında başlayamadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile karşılaşacaktı. Ancak mücadele öncesinde iki kale arkasında da meşaleler yandı, önce sahayı dumanlar sardı, ardından meşaleler de sahaya atıldı.

FUTBOLCULAR DEVREYE GİRDİ
Tam bu sırada hakem Stuart Attwell oyuncuları soyunma odasına göndermek istedi. Necip Uysal ile Valentin Rosier, Beşiktaş taraftarının önüne gitti, sakinlik çağrısı yaptı.

 OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Ardından Beşiktaş taraftarı ile Tiranalı futbolseverler arasında gerilim yükseldi. Bir tribünden diğer tribüne sandalyeler fırlatıldı. Birkaç Tiranalı taraftar da sahaya atlayınca oyuncular soyunma odasına gitti.

MAÇ 15 DAKİKA GECİKMELİ OLARAK BAŞLADI
Maçın başlamasından hemen önce Arnavut taraftarlar sahaya girdi ve sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi Stuart Attwell'in çağrısı sonrası oyuncular soyunma odasına gitti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma 15 dakika geç başladı.

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş tirana maç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Metrosu'nda tacizciye kadın dayağı
Ekmek Teknesi'nin ''Lan Jale''sinin dönüşü muhteşem oldu
Uzmanı uyardı! Havuza girerken iki kere düşünün
Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin Ocak zammını açıkladı
İşte Dolar, Euro ve altının enflasyona tepkisi
En düşük emekli maaşına zam için tarih belli oldu
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
Bağcılar'dan tarih fışkırdı: Okulun altında şapel bulundu
TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı