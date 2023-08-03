UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Tirana ile Beşiktaş arasındaki maç, taraftar olayları nedeniyle zamanında başlayamadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile karşılaşacaktı. Ancak mücadele öncesinde iki kale arkasında da meşaleler yandı, önce sahayı dumanlar sardı, ardından meşaleler de sahaya atıldı.

FUTBOLCULAR DEVREYE GİRDİ

Tam bu sırada hakem Stuart Attwell oyuncuları soyunma odasına göndermek istedi. Necip Uysal ile Valentin Rosier, Beşiktaş taraftarının önüne gitti, sakinlik çağrısı yaptı.

OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Ardından Beşiktaş taraftarı ile Tiranalı futbolseverler arasında gerilim yükseldi. Bir tribünden diğer tribüne sandalyeler fırlatıldı. Birkaç Tiranalı taraftar da sahaya atlayınca oyuncular soyunma odasına gitti.

MAÇ 15 DAKİKA GECİKMELİ OLARAK BAŞLADI

Maçın başlamasından hemen önce Arnavut taraftarlar sahaya girdi ve sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi Stuart Attwell'in çağrısı sonrası oyuncular soyunma odasına gitti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma 15 dakika geç başladı.