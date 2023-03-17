UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek ve yarı final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Çeyrek final maçları, 13 ve 20 Nisan'da yapılacak. Yarı final maçlarının 11 ve 18 Mayıs'ta yapılacağı turnuvanın finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.



ÇEYREK FİNAL Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya) Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere) Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda) Basel (İsviçre) - Nice (Fransa) YARI FİNAL Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice Gent - West Ham United / Anderlecht - AZ Alkmaar