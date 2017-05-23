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  5. 23 Mayıs 2017 22:49

Avrupa Ligi final maçında saygı duruşunda bulunulacak

Manchester'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Avrupa Ligi finali öncesi saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.

Avrupa Ligi final maçında saygı duruşunda bulunulacak
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UEFA, Manchester'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Avrupa Ligi finali öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin açılış töreni, dün Manchester'da gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle kısaltılacak.

Ajax ile Manchester United kulüplerinin karşılaşacağı final maçı öncesinde, saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

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