Avrupa Ligi final maçında saygı duruşunda bulunulacak

UEFA, Manchester'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Avrupa Ligi finali öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin açılış töreni, dün Manchester'da gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle kısaltılacak.

Ajax ile Manchester United kulüplerinin karşılaşacağı final maçı öncesinde, saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.