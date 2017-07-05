Avrupa Ligi'nde Niederkorn mucizesi !

Avrupa’nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers, konuk olduğu zayıf Lüksemburg temsilcisi Progres’e 66. dakikada Emmanuel Françoise, 75. dakikada ise Sebastien Thill’in golleriyle 2-0 yenilerek elendi.

Geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayan Progres, Glasgow Rangers karşısında ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta aldığı iki farklı galibiyetle UEFA arenasında tarihinde ilk kez tur atladı. İskoçya medyası mağlubiyeti 145 yıllık Rangers tarihin en büyük felaketi ilan etti. Teknik direktör Pedro Caixinha’nın istifası isteniyor.





Bu tepkiler çok da haksız sayılmaz. Avrupa’nın en zayıf futbol ülkelerinden Lüksemburg’da 4’üncü olan Niederkorn, son oynadığı 13 Avrupa kupası maçının tamamından yenilgi ile ayrılmıştı. Bu seri içindeki son gollerini 26 yıl önce kaydetmiş ve kalelerinde 40 gol görmüşlerdi. En pahalı oyuncuları Mario Mutsch’un değeri ise 200 bin Euro.