Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike !

İlk maçı kaçıran Q7’nin yarın sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyordu ama Portekizli halen tam anlamıyla iyileşemedi. Önceki günkü idmanı adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle bırakan Adriano’nun da durumu bugün netleşecek

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Vodafone Arena’da Lyon’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu tarihi karşılaşma öncesi sıkıntıda... Vincent Aboubakar ve Marcelo’dan cezalı oldukları için faydalanamayacak olan siyah-beyazlılar, Adriano’nun önceki günkü çalışmayı sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle yarıda bırakmasıyla sarsıldı. Ayrıca Kartal’da sakatlığı sebebiyle ilk maçı kaçıran Ricardo Quaresma da halen tam anlamıyla iyileşemedi.



BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kurmayları da işte bu sebeplerden ötürü

Lyon maçı öncesi endişeli. Adriano’nun yaşadığı beklenmeyen sakatlık ve rövanşta oynamasına kesin gözüyle bakılan Quaresma’nın sağlığına kavuşamamış olması planları alt üst etti. Teknik heyet, bu iki oyuncunun da maçı kaçırma ihtimaline karşın yeni stratejiler oluşturmak üzerine yoğunlaştı.



‘HAZIR OL CANER’



ADRIANO’NUN durumu bugün yapılacak son antrenmanda kesinlik kazanacak. Ancak teknik heyet şimdiden Caner Erkin’e ‘hazır ol’ emrini verdi. Aşil tendonu koptuktan sonra beklenenden çok daha hızlı şekilde iyileşen ve bir süredir forma giymek için adeta can atan Caner, Lyon maçına kendisini hazırlamaya başladı. Güneş ve yardımcıları Quaresma’nın oynayamayacak olması durumunda ise Talisca’yı sağ kanada kaydırıp orta sahada Atiba-Oğuzhan ikilisinin yanına bir orta saha oyuncusu daha yerleştirmeyi düşünüyor.