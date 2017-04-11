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  1. 11 Nisan 2017 13:50

''Beşiktaşlı taraftarların bilet almasına engel olamadık''

Beşiktaş maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlara 15 bin civarında bilet kaptıran Lyon Başkanı Jean Michel Aulas,'Beşiktaşlı taraftarların bilet almasına engel olamadık' dedi.

''Beşiktaşlı taraftarların bilet almasına engel olamadık''
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon zor günler geçiriyor. Cumartesi günü Lorient'a seyircisi önünde 4-1 kaybeden ve protestolara maruz kalan Fransız ekibinde başkan Jean Michel Aulas, takımın form durumu ve Beşiktaş maçı için 15 bin civarında Türk seyirciye bilet satılması yönündeki eleştirilere cevap verdi.

Kulüp televizyonuna konuşan Aulas, ''Şu anda taraftarların yapacağı en iyi davranış takımın arkasında olmak. Beşiktaş maçında tüm taraftarla ihtiyacımız var.'' diyerek takıma destek istedi ve 59 bin kapasiteli stadyumda biletlerin 1/4'ünün Türk seyircilere satılmasına açıklama getirdi.

''Bu konuda yapabilecek bir şeyimiz yok. İnsanların bilet satın almasına engel olamayız. Beşiktaş maçı Parc OL organizasyonu için çok önemli. Tüm taraftarları elimizden gelenin iyisini yapmak için maça bekliyorum.'' ifadeleriyle Beşiktaşlı taraftarların bilet almasına engel olmak için ellerinde bir gerekçe olmadığını hatırlattı. 

NTVSpor

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