Bir Fenerbahçe taraftarı maça Putin maskesiyle gitti.

Fenerbahçe,'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile yapacağı maç öncesi ilginç bir kare sosyal medyaya yansıdı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında bu akşam Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Fenerbahçe kendi taraftarı önünde kazanmak istiyor.

Temmuz ayında Fenerbahçe-Dinamo Kiev bir kez daha karşılaşmıştı. Dinamo Kiev'in gol atmasından sonra Fenerbahçeli taraftarın Putin tezahüratı atması tepkilere neden olmuş, UEFA soruşturma başlatmıştı.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA UYARI

Sarı-lacivertliler de mücadele öncesinde taraftarlarına çağrıda bulundu.

UEFA'dan ceza alınmaması için hassas olmaları gerektiğinin altını çizen Fenerbahçe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"'Sahne Bizim, Saldır Fenerbahçe, Taraftarın Arkanda' diyerek başladığımız 2022-2023 futbol sezonunda, hedefleri doğrultusunda ilerleyen Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki macerası başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi B Grubunun ilk haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i, evimizde konuk edeceğimiz karşılaşma öncesinde Büyük Fenerbahçe taraftarımıza hıncahınç dolduracağı tribünlerimizde, 90 dakika boyunca vereceği desteğin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

'Tam destek' çağrısında bulunduğumuz taraftarlarımızın, UEFA'nın belirlediği kurallara uyma zorunluluğunu da yineliyoruz. Taraftarlarımızdan bu noktada merdiven boşlukları benzeri gibi dikkat çeken hususlarda dikkatli olmalarını önemli rica ediyoruz.

Büyük taraftarımızın eşsiz desteğini arkamıza aldığımız ve bu destekle sergilediğimiz futbol resitalinin adına 'Fenerbahçe' dediğimiz bu sezon, Avrupa Ligi'nde de hedeflerimize bir ve bütün olarak yürümek için şimdi ilk 90 dakika!

Not: Stadımızın kapıları yoğunluk yaşanmaması için saat 16.45 itibariyle taraftarlarımızın girişlerine açılmış olacaktır."

MAÇA PUTİN MASKESİYLE GELDİ

Ancak uyarıya rağmen bir taraftarın maça Rusya Devlet Başkanı Vladimr Putin maskesiyle geldiği görüldü.