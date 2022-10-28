Fenerbahçe UEFA'da nasıl grup lideri olur? İşte en iyi ve en kötü senaryo

Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoluna hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Avrupa'da grubu lider bitirmeyi hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başarmıştı.

Alınan bu sonucun ardından, iki takımın arasındaki ilk maç da 2-2 berabere bittiği için ikili averajları eşit oldu.

UEFA NE DİYOR?

UEFA kurallarına göre; iki takımın da ikili averajları eşit olduğunda önce genel averaja bakılıyor. 11 puanda bulunan iki takımdan temsilcimiz Fenerbahçe'nin 4, Rennes'in ise 3 averajı bulunurken rakibine bu anlamda bir avantaj sağlıyor.

SON MAÇLAR ÖNEMLİ

UEFA Avrupa Ligi'nde son haftada Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e deplasmanda konuk olacak. Rennes ise aynı haftada sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin 11 golü bulunurken, yediği gol sayısı ise 7 oldu. Rennes ise 10 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Son hafta maçlarında genel averaj üstünlüğünü alan taraf grubu lider bitirecek. Eğer genel averajlar da eşitlenirse, toplam gol sayısında öne geçen taraf liderliği sırtlayacak.

EN KÖTÜ SENARYO...

Eğer bütün bu rakamlarda da eşitlik sağlanırsa, deplasmanda daha çok gol atan takım liderlik olacak. Deplasmanlarda Rennes'in 6, Fenerbahçe'nin ise 4 golü bulunuyor.

Fenerbahçe son hafta maçını deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında oynayacak, Fransız ekibi Rennes ise deplasman maçlarını tamamlarken, son hafta maçında sahasında AEK'yı konuk edecek.