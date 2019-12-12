ÖZET | Getafe - Krasnodar maç sonucu: 3-0!

UEFA Avrupa Ligi c Grubu son maçında Getafe evinde Rus ekibi Krasnodar'ı konuk etti. Getafe, Krasnodar'ı 3-0'lık bir skorla rahat geçti. Getafe - Krasnodar maç özetini haberimizde...
İspanyol ekibinin gollerini 76. dakikada Cabrera, 78. dakikada Jorge Molina ve 86. dakikada Kenedy kaydetti. Krasnodar'dan Martynovich 88. dakika kırmızı kart gördü.
Getafe bu galibiyetle puanını 12 çıkardı. C Grubu'ndan 2. sırayı alan İspanyol ekibi adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.
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