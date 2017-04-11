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  1. 11 Nisan 2017 19:36

Quaresma yine antrenmana katılmadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Quaresma yine antrenmana katılmadı
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Beşiktaş, Lyon maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışamsı, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.

Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Basına kapalı antrenmana tedavisine devam edilen Ricardo Quaresma katılmadı. Beşiktaş, yarın saat 12.00’de özel uçakla Lyon’a gidecek son çalışmasını TSİ 21.00’de maçın oynanacağı statta yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş TSİ 20.30’da basın toplantısı düzenleyecek.

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