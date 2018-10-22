Türk hakemlere Avrupa'da zorlu görevler !

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi G Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü İspanya'nın Villarreal ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, El Madrigal Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken üstlenecek.

İlave yardımcı hakem olarak Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün yer alacağı maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Duran olacak.

Dudelange-Olympiakos maçını Hüseyin Göçek yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, Lüksemburg'un Dudelange ile Yunanistan'ın Olympiakos takımları arasında 25 Ekim Perşembe günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçını yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Lüksemburg'daki Josy Barthel Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak F Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstlenecek.

Serkan Ok'un dördüncü hakemliği yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Mete Kalkavan ile Barış Şimşek olacak.