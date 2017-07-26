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  5. 26 Temmuz 2017 19:53

Van Persie'nin yokluğunda görev Ahmethan Köse'de

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, sakatlığı sebebiyle Sturm Graz maçında forma giyemeyecek olan Van Persie'nin yerine Ahmethan Köse'yi düşünüyor.

Van Persie'nin yokluğunda görev Ahmethan Köse'de
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, basın mensuplarının karşısına çıktı. Hazırlık kampının formda ismi Robin van Persie’nin sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olmasını kayıp olarak nitelendiren Aykut Kocaman, Hollandalı yıldızın yerine genç futbolcu Ahmethan Köse’ye forma vermeyi düşündüğünü söyledi.

Basın toplantısında Sturm Graz maçında Ahmethan Köse’ye güvendiğini belirten Aykut Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

“Sezona son derece istekli başlayan Van Persie’nin sakatlanması, Sturm Graz maçı öncesi planlarımızı sıkıntıya soktu. Yarınki maç kadrosunda forvet için Ahmethan Köse, genel yapısıyla, formuyla ön plana çıkıyor. Genç olması önemli değil… Takıma aldığımız her oyuncu Fenerbahçe formasının ağırlığını kaldırabilecek düzeyde… Bu nedenle zaten kadroda tutuyoruz. Ahmethan Köse de pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu… Bir aksilik çıkmazsa ilk 11’de oynayacağı Sturm Graz maçında başarılı olacağına inanıyorum.”

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