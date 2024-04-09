UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi: İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sıralaması
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UEFA'nın her ay güncellediği kulüpler sıralamasının son versiyonu paylaşıldı. Güncelleme sonrasında ilk 100'de iki Türk kulübü yer aldı.
UEFA'nın heyecanla beklenen kulüpler sıralaması açıklandı ve Beşiktaş'ın ilk 100 içinde yer almaması, siyah-beyazlı taraftarları derinden üzdü.
İŞTE UEFA KULÜPLER SIRALAMASI
1- MANCHESTER CITY
2- BAYERN MUNIH
3- REAL MADRID
4- PSG
5- LIVERPOOL
6- INTER
7- LEIPZIG
8- CHELSEA
56- FENERBAHÇE
60- GALATASARAY
123- BEŞİKTAŞ
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