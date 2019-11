Ünal Karaman: Grupta elimizden gelen çabayı gösterdik

Getafe karşılaşması öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, yoğun bir maç temposu içerisinde olduklarını, bunun da takım üzerinde yorgunluk oluşturduğunu söyledi.

Karaman, UEFA Avrupa Ligi'nde aldıkları sonuçları değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Birkaç yıldır Avrupa mecrasından uzak olan takımımız, yaşadığı bazı sorunlara rağmen oyuncularımızın ve camiamızın dik duruşu sayesinde bu imkanı yakalayıp fırsata çevirme durumuyla karşılaştı. Bundan bir rahatsızlığımız yok ancak Avrupa kupalarına başlarken bizden daha üst puandaki rakiplerle eşleşmemiz ve yaşadığımız bazı lig başlangıcı ve sürecindeki zorluklar biliniyor. Belki ülkemizin ve camiamızın bizden beklediği sonuç elde edilemedi ama şartlar ne olursa olsun temsil noktasında elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Oynayan oynamayan bütün oyuncularım anı yaşadı. Bu konuda önce milletimizden ve camiamıza gönül verenlerden özür diliyoruz."

Grupta karşılaşacakları Getafe'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Karaman, ne yaptığını bilen ve kadro derinliği olan bir rakibe karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Ünal Karaman, futbolcularının göstereceği mücadelenin samimi olacağına işaret ederek, "Umuyoruz ve bekliyoruz ki temsilde hata yapmayalım, bizleri üzecek, zor duruma düşürecek ve taraftarımızı üzecek bir sonuçla eve göndermeyelim, çabamız ve gayretimiz bu yönde olacak. Oyuncularıma da güven içinde olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK KORKUMUZ, EN BÜYÜK YARIŞIMIZ KENDİMİZLE"

Karaman, rakibe saygıyı ön planda tutmalarına karşın hiçbir takımdan korkmayacaklarına dikkati çekti.

Trabzonspor'un, Avrupa'da olma sıklığının artmasıyla beraber başarıların elde edileceğini dile getiren Karaman, şöyle devam etti:

"Biz birçok konuda rakibe saygıyı ön planda tutarken bunun şu şekilde algılanmasını doğru bulmayız, oynayacağımız hiçbir rakipten korkmayız çünkü bizim en büyük korkumuz, en büyük yarışımız kendimizle. Bunu bu şekilde aşmaya gayret ederiz. İkincisi yine ben ve benim tesirim altındaki grup için söylüyorum, haddimizi biliriz. Biz Avrupa Ligi'ne katıldık diye kendimizi Kaf Dağı'nda görmeyeceğiz. Evet, biz Avrupa Ligi'ne katıldık ama en zayıf takım olarak katıldık. Bizden güçlü takımların ve Avrupa geçmişi olan takımların grubuydu. Korku yok, yılgınlık yok ama reel bir şekilde haddi bilerek durum değerlendirmesi var. Dediğim gibi biz uzun yıllar Avrupa'ya katılma alışkanlığını camiaya kazandırabilirsek belki daha üst torbalardan kuraya katılıp bizden daha güçsüz diyebileceğimiz takımları grubumuza dahil edip daha farklı başarılar elde edebiliriz. Onun için adım atmak gerekiyor."

"BU TARZ MÜSABAKALAR OLGUNLAŞMALARI AÇISINDAN BİR FIRSAT"

Takımdaki her oyuncunun Trabzonspor formasını her maçta giymeye aday olduğunu ifade eden Karaman, "Yine harman yapacağımız bir müsabaka olacak. Tabii ki Trabzonspor gerçeğini bizler kadar sizler de biliyorsunuz. Ancak her kriz ortamı kendi içinde nasıl fırsat saklıyorsa birçok oyuncumuz açısından da bu tarz müsabakalar olgunlaşmaları açısından bir fırsat olacak. Bu şekilde tecrübe edecekler. Mevlana'nın güzel bir sözü var, 'Zor olacak ki imtihan olsun.' Biz imtihanımızın farkındayız. Gideceğimiz mesafenin ve alacağımız sonucun anlık başarılarla bizi farklı noktaya koymasına müsaade etmeyeceğiz, her daim gelişmeye ve öğrenmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ERCE KARDEŞLER: TRABZONSPOR SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKAR

Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler, Getafe maçını, iddiaları olmamasına rağmen önemsediklerini belirtti. Taraftarlardan bu maçta destek beklediklerini kaydeden bordo-mavili ekibin 25 yaşındaki file bekçisi, şunları söyledi:

"İddiamız olmasa da ne olursa olsun Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar. Hocamızın da bize söylediği gibi bizim yarışımız her zaman kendimizle. Hangi rakibin ne kadar güçlü olduğu önemli değil, biz kendimizle ne kadar iyi yarışırsak kendimizi o kadar üst seviyeye çıkartırız. Bizim gibi rotasyon oyuncuları için bu tarz maçlar, önemli maçlar. Hocamız da sağ olsun, bu tarz maçlarda bizi her zaman değerlendirdi. Biz de hocamızın yüzünü kara çıkarmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz."