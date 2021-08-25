Vitor Pereira'dan Helsinki maçı öncesi önemli açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Luiz Gustavo, UEFA Avrupa Ligi'ndeki HJK Helsinki maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:



"Yarın ilk 11'de oynayacak oyunculardan bağımsız olarak biliyorum ki organize, hırslı bir takım görüntüsü sergileyeceğiz. Yağmur, soğuk veya yapay çim gibi koşullar oyunumuzu etkilemeyecek. En iyi oyunumuzu oynayıp gruplara kalmak istiyoruz."

"HERKESİN ÇOK KOŞTUĞU BİR MAÇ OLACAK"

"Önümüzdeki 2 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp agresif ve kaliteli bir futbol oynamaya çalışacağız. Herkesin çok koştuğu ve çalıştığı bir maç olacak. Yaşadığımız sakatlıklar ve koşullardan bağımsız olarak önemli olan, oyunumuzu sahaya yansıtmak olacak."

Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Çok önemli bir maç oynayacağız. Buraya turu geçmeye geldik. Koşullardan bağımsız olarak sahaya yansıtmaya çalıştığımız net bir felsefemiz var. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız sürece şartların bizi etkileyeceğini düşünmüyorum."