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Volkan Demirel geldiği gibi biletini kesti: Hatayspor'da ilk ayrılık

Volkan Demirel geldiği gibi biletini kesti: Hatayspor'da ilk ayrılık

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Mohammed Kamara ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Volkan Demirel ile yeni bir maceraya yelken açan Hatayspor'da kadro revizyonu başladı. Volkan Demirel'in verdiği rapor doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncular takımdan gitmeye başladı.

VOLKAN DEMİREL GELDİĞİ GİBİ TAKIMDAN AYRILDI

Hatayspor'da Volkan Demirel'in imzasının ardından ilk ayrılık gerçekleşti. 24 yaşındaki Liberyalı kanat oyuncusu Kamara'nın yeni takımı da jet hızıyla belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mohammed Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Hatayspor'dan ayrılan Mohammed Kamara, İsrail ekibi Hapoel Haifa ile sözleşme imzaladı.

Etiketler hatayspor volkan demirel
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