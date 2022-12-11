Volkan Demirel: Oyuncular kampta bira ya da şarap içebilir

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel takımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekibi Hatayaspor'un başına sezon ortasında geçen ve topladığı puanlarla Akdeniz ekibini küme düşme hattından çıkaran teknik direktör Volkan Demirel, Tivibu Spor ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bir kadehle kimse sarhoş olmaz"

Çalıştırdığı takımlarda oyuncularına rahatlık verdiğini söyleyen Volkan Demirel, "Takımlarıma rahatlık vermeyi seviyorum. Oyuncum evinde bir kadeh şarap ya da bira içiyorsa kampta da içebilir. Bir kadehle kimse sarhoş olmaz." dedi.

"Yabancı sayısının serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum"

Yabancı kuralının kalkması gerektiğini savunan Demirel, "Yabancı sayısının serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu sayılarla kısıtlamak yerine, herkesin ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Biz buradaki oyuncu grubunun nasıl olduğunu tespit etmiştik"

Milli arada takıma geldiğini ve daha sonrasında futbolcular ile arasındaki ilişkinin geliştiğini söyleyen Demirel, "Biz geldiğimizde milli araya denk gelmiştik. Orada kendimizi inandırdık ki başladıktan sonra 2 tane galibiyet aldık. O maçlar bize motivasyon verdi. Futbolcularla aramızdaki ilişki gelişti.

Biz geldikten sonraki 7 haftada 16 puanla Fenerbahçe 1., 13 puanla da Hatayspor 2. sırada. Biz alırken de tam tersi 6 haftada 1 puan almış takım vardı. Biz buradaki oyuncu grubunun nasıl olduğunu tespit etmiştik." sözlerini sarf etti.

"Risk almadan başarıyı elde edemezsiniz"

Hatayspor'a gelmenin bir risk olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Geldiğimizde de bir hedefimiz vardı: 15 puan. Şu an 14 puandayız. Önümüzdeki 5 maçlık dönem için de bir puan hedefimiz var. O puanı da alırsak sonra transfer dönemi ile birlikte 2. yarıya daha istenilen bir Hatay, daha rahat bir Hatay çıkarmış olacağız.

Bir puanlı bir takımı kaldırmak çok zordur. Herkes diyordu ki, "Neden Hatay'a gidiyorsun." Düştü gözüyle bakıyorlar ama ben öyle bir düşünmedim. Bir riskti ama risk almadan başarıyı elde edemezsiniz." ifadelerinde bulundu.