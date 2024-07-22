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Yeni yönetim ilk icraatini yaptı: Yabancı oyuncu kuralı değişti

Yeni yönetim ilk icraatini yaptı: Yabancı oyuncu kuralı değişti
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TFF, yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik yaptı. Yeni kurala göre yabancı yuncu sınırı 14'e yükseldi.

TFF, Süper Lig kulüpleri için yabancı oyuncu sayısı sınırlamasını 14’e yükseltti. Maç kadrosuna ise 12 yabancı yazılabilecek. Takımlar sahaya 11 yabancıyla çıkabilecek.

A Takım listesinde toplamda ise 26 yerine 28 futbolcu yer alabilecek.

Trendyol 1. Lig kulüpleri, takımlarında 8 ve müsabakada aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncu bulundurabilecek.  

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı.

Etiketler TFF yabancı kural
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