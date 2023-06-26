Yeşil sahalarda ender görülen olay: 11 kırmızı kart çıkınca...

Isparta'da oynanan amatör maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Mücadelenin 20. dakikasında 11 kırmızı kart çıkarken, maç iptal edildi. İ

Isparta'da amatör maçta kavga çıktı, hakem 11 kırmızı kartla karşılaşmayı iptal etti. Stat dışında da devam eden olaylarda bir takım otobüsünün camı kırıldı. Isparta'da Küçük Hacılarspor ile Atabeyspor futbol takımları arasındaki amatör maçta arbede çıktı.

20. DAKİKADA KAVGA

Isparta Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın 20. dakikasında iki takım oyuncuları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

11 KIRMIZI KART

Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle maçın hakemi Hikmet Telli, Küçük Hacılarspor'dan 6, Atabeyspor'dan 5 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Daha sonra da kavga nedeniyle müsabakayı iptal etti. Bunun üzerine iki takım oyuncuları güçlükle soyunma odasına alındı.

Stat dışına taşan olaylarda, Atabeyspor'a ait bir otobüsün camı kırıldı.

RAPOR ALDILAR

Atabeyspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, oyuncularından bazılarının darbedildiğini, ellerinde video kayıtlarının olduğunu ve doktor raporlarının alındığı bildirildi.