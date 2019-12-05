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  5. 05 Aralık 2019 22:38

Beşiktaş-24 Erzincanspor maç sonucu: 3-0

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'u Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı üst üste 5. maçtan da galip ayrıldı....

Beşiktaş-24 Erzincanspor maç sonucu: 3-0
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş ile 24 Erzincanspor karşılaştı. Maça etkili başlayan taraf 24 Erzincanspor oldu. Konuk ekibin etkili ataklarında kalesinde başarılı kurtarışlar yapan Utku Yuvakuran gole izin vermedi.

Beşiktaş, 25. dakikada Tyler Boyd'un golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra rahatlayan Siyah-Beyazlılar, 45+3'te genç oyuncusu Erdoğan Kaya ile bir gol daha bularak devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda kontrollü bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, 84'te Umut Nayir ile bir gol daha bularak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve tur için büyük avantaj yakaladı.

Beşiktaş ile 24 Erzincanspor arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak.

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