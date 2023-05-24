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Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin, bu akşam Sivasspor'u konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) hakemi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Sivasspor, bu akşam Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a, AVAR’da Suat Arslanboğa ve Erdem Bayık eşlik edecek.

Etiketler Fenerbahçe Sivasspor var alper ulusoy var hakemi fenerbahçe sivasspor
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