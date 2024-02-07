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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
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Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ile İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

MICHY BATSHUAYI FIRTINASI

Fenerbahçe'nin iki golü de Michy Batshuayi'den geldi. Belçikalı golcü mücadelenin 17. dakikasında kazanılan penaltıyla takımını 1-0 öne geçirdi. 31. dakikada ise yeniden sahnede Michy Batshuayi vardı. Attığı golle Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiren yıldız oyuncuyu turu sarı-lacivertlilere getirdi.

TARAFTARLARDAN ANLAMLI DESTEK

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının 04:17 dakikasında, taraftarlar sahaya karanfil attı ve oyun kısa bir süreliğine durdu. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımız için yapılan bu hareket büyük alkış topladı.

Etiketler Fenerbahçe Gaziantepspor fenerbahçe ziraat türkiye kupası
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