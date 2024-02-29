Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'da kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmasında Karagümrük, Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale yükeldi.

Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürdü. Çeyrek finalin son maçında Galatasaray sahasında Karagümrük ile karşılaştı. Mücadele konuk 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmiş oldu.

PERDE 6'DA AÇILDI

Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 6. dakikasında Markao'dan geldi.

MENDES SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmada dakikalar 84'ü gösterirken ilk golün asistini yapan Mendes yaptığı şık vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Alınan bu sonucun ardından son yarı final bileti Karagümrük'ün oldu. Yarı final aşamasında Trabzonspor-Karagümrük ile Beşiktaş ise Ankaragücü ile karşılaşacak.

ICARDİ KADRODA YOK

Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi Fatih Karagümrük karşısında kadroya almadı.

Cezası nedeniyle 27. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Icardi, kırmızı-siyahlılara karşı da sahaya çıkmadı. Tecrübeli futbolcunun dünkü antrenmanda aldığı darbeye bağlı ağrısı olduğu için maç kadrosunda olmadığı bildirildi.

"JOKER" BARIŞ ALPER, BU KEZ SANTRFORDA

Galatasaray'da bu sezon birçok bölgede görev yapan Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük'e karşı en ileride gol aradı.

Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm mevkilerde görev verdiği 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük maçında santrfor oynattı.

Antalyaspor ile 3 gün önce yapılan Süper Lig maçında sağ bekte oynayan Barış Alper, bu mücadelede hücumun en ucunda forma giydi.

OLIVEIRA 18, ZAHA, 5 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Serio Oliveira 18, Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, 5 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı formayı son kez ilk 11'de 2 Aralık'ta yapılan Siltaş Yapı Pendikspor maçında giyen Oliveira, yaklaşık 2 ay sonra başlangıç kadrosuna girdi. Sonraki süreçte sakatlığı nedeniyle 12 maçı kaçıran Oliveira, 4 müsabakada sonradan oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu, 2 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.

Son olarak Türkiye Kupası son 16 turundaki Teksüt Bandırmaspor müsabakasına 11'de başlayan Zaha, sonrasındaki 3 Süper Lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçına sonradan oyuna girdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un beklentilerini karşılamadığını açıkladığı 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Fatih Karagümrük mücadelesinin başlangıç 11'inde yer aldı.

GALATASARAY TARAFTARI FİLİSTİN'İ UNUTMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile ilgili mesaj verdi. Taraftarlar, kale arkası tribününe "Özgür Filistin (Free Palestine)" yazılı pankart astı.