Gökhan Çıra'dan tepki çeken Galatasaray paylaşımı

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Oynadığı futboldan çok cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci ile olan evliliği ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım, tebrikler!”

O sözlere tepki gösteren sarı kırmızılı taraftarlara Çıra yanıt da verdi! Gökkhan Çıra hikayesinde skoru paylaşarak şunları söyledi:

''Benim sevincime kimse tepki koymaya kalkmasın. Bizi küçücük görüp 'Tuzlaspor mu bizi yenecek' diyen onca insan onca yorum atanlar şimdi tabii ki sevineceğim ben Tuzlaspor'un futbolcusuyum ne yapacağım ağlayacak mıyım tabii ki alnımın akıyla sevincimi yaşayacağım mutlu olacağım ayağınıza yüreğinize sağlık takım şimdi sıra 2.maçta...'

Bu paylaşımlardan sonra Çıra'ya evliliği üzerinden çok sayıda eleştiri geldi.

Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra’nın binlerce yorum aldı. 23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılardan sonra Beylerbeyi ve Diyarbekir Spor’da da oynamıştı.