Türkiye Kupası'nda gergin anlar: Emre Belözoğlu ve Pirlo birbirine girdi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu Karagümrük-Başakşehir maçında, gergin anlar yaşandı.

Normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 biten Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında, penaltı atışları sonrası çeyrek finale yükselen takım Başakşehir oldu.

SON SANİYEDE PENALTI

Uzatma bölümünün son saniyesinde Karagümrük aleyhine penaltı çalındı. Maçı 2-1 önde götüren Karagümrük takımı penaltı kararına isyan etti. Teknik direktörler Andrea Pirlo ve Emre Belözoğlu arasında tansiyon yükseldi. Deniz Türüç penaltıyı gole çevirdi, maç 2-2 tamamlandı ve uzatmaya gitti.

PENALTIYI TEKRAR ETTİ

Seri penaltı atışlarında ise Karagümrük'ün kalecisi Viviano, Caicara'nın kullandığı penaltıyı kurtardı. Ancak hakem Mert Güzenge, çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirdi. O esnada iki kulübe birbirine yaklaştı. Emre Belözoğlu ve Pirlo'yu futbolcular ayırdı. Pirlo, montunu fırlatıp penaltının tekrarını izlemeden soyunma odasına gitti.

"HADİ GİDELİM"

Mbaye Diagne de arkadaşlarına, "Penaltıyı izlemeyelim, gidelim" çağrısı yaptı. Karagümrüklü oyuncular soyunma odasına gitti. İki takım arasında koridorda da gerginlik devam etti.

TOPLANTIYA ÇIKMADI

Karagümrük futbolcuları, Başakşehir maçının hakemi Mert Güzenge'yi soyunma odası koridorlarında alkışlayarak protesto etti. Andrea Pirlo ise basın toplantısına katılmadı.