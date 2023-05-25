Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve zamanı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşması İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını resmi internet sitesinden duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20.45'te başlayacaktır" denildi.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE

Öte yandan bu yıl 61. sezonu düzenlenen kupada Fenerbahçe, ilk finale yükselen takım oldu. Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi bu akşam oynanacak MKE Ankaragücü - Başakşehir mücadelesi sonrası belli olacak.