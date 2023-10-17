Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler, yapılan kura çekimi sonrası belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Kura çekimine, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekteri Taner Sensever ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda 38 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Bu tura, 2. eleme turunu geçen 25 takım ile birlikte Süper Lig’den Hatayspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Kayserispor ve Konyaspor da katıldı.
Ali Düşmez: “68 takımla, fair play çerçevesinde sürprizlerle dolu bir turnuva olmasını ümit ediyorum”
Türkiye Kupası’nın sürprizlere çok açık bir turnuva olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, “Bugün 62. Türkiye Kupası’nın 3. Tur mücadelelerinin kura çekimini yapıyoruz. Tek maçlık müsabakalarda her zaman bir iddia vardır. Favori olan takım tek maçta yenilebilir. 16 tane şampiyonu var, 1962’den beri. 5 tanesi Türkiye Ligi’ni kazanmış takımlar. Bütün ligleri ve 81 ili kucaklan bir Türkiye Kupası yapılıyor. Gruplara kalıp, Süper Lig takımlarıyla eşleşen takımlar var. Bugün de 4 tane amatör takım var. Türk futbolu son günlerde çok güzel başarılara imza atıyor. 2 gün önceki Konya’daki başarımız. Direkt olarak Avrupa şampiyonasına gidiyor olmamız çok güzel. Başta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu büyük mesai veriyor. Bu başarıların devamını da temenni ediyoruz. 68 takımla, fair-play çerçevesinde sürprizlerle dolu bir turnuva olmasını ümit ediyorum. Bu turnuvanın şampiyonunun da UEFA Avrupa Ligi’ne katılacağının çok önemli bir olay olduğunu vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:
Ankaragücü - Malatya Arguvan SK
Bandırmaspor - Alanya Kestelspor
Boluspor - Karaman FK
Adanaspor - Hacettepe 1945 SK
Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediye Spor
Gaziantep FK - Efeler 09 Spor FK
Ümraniyespor - Orduspor 1967
Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu
Kırşehir FK - 23 Elazığ FK
Somaspor - Talasgücü Belediye Spor
Arnavutköy Belediye Spor - Gölcükspor
İstanbulspor - Kepez Spor
Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediye Spor
Düzcespor - Kuşadasıspor
Ankara Keçiörengücü - Burhaniye Belediyespor
Menemen FK - Nevşehir Belediye Spor
Etimesgut Belediyespor - Bigaspor
Tuzlaspor - Çankaya SK
Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
Afyonspor - Muş 1984 Muş Spor
Antalyaspor - 52 Orduspor FK
Manisa FK - Pazarspor
İnegölspor - Belediye Derince Spor
Sivasspor - Artvin Hopaspor
Karacabey Belediye Spor - Bornova 1877
Fethiyespor - Tokat Belediye Plevne Spor
Hatayspor - Sarıyer
Altay - Aliağa Futbol A.Ş.
Gençlerbirliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor
Erzurumspor FK - Diyarbekir Spor
Kırklarelispor - Karaköprü Belediye Spor
Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor
Konyaspor - Erbaaspor
Kayserispor - Iğdır FK
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