Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belirlendi. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürüyor. Bu kapsamda geçen yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’nin yanı sıra Beşiktaş ve Adana Demirspor’un yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimine 4.Turu geçen 28 takımla birlikte toplam 32 takım katıldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur eşleşmeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.Tur eşleşmeleri şöyle oluştu: Beşiktaş A.Ş. - Eyüpspor

Fenerbahçe - Adanaspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Trabzonspor - Manisa FK

Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ

Bitexen Antalyaspor - Pendikspor

Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor

EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor

Gaziantepspor- Bodrum FK

Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor

Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor

Kayserispor - Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ

Rams Başakşehir - Boluspor

Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ

Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor



