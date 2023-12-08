Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürüyor. Bu kapsamda geçen yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’nin yanı sıra Beşiktaş ve Adana Demirspor’un yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimine 4.Turu geçen 28 takımla birlikte toplam 32 takım katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur eşleşmeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri:
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.Tur eşleşmeleri şöyle oluştu:
Beşiktaş A.Ş. - Eyüpspor
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Trabzonspor - Manisa FK
Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ
Bitexen Antalyaspor - Pendikspor
Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor
EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor
Gaziantepspor- Bodrum FK
Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor
Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor
Kayserispor - Gençlerbirliği
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ
Rams Başakşehir - Boluspor
Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ
Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor
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