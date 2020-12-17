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  4. 17 Aralık 2020 15:33

Zlatan Ibrahimovic'ten bomba açıklama! Futbolu ne zaman bırakıyor?

Milan'da forma giyen 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, futbolu ne zaman bırakacağı ile ilgili soruya bomba bir yanıt verdi.

Zlatan Ibrahimovic'ten bomba açıklama! Futbolu ne zaman bırakıyor?
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İtalya Serie A'da geride kalan 10 haftada topladığı 26 puanla lider konumda olan Milan'da İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşlarını uyardı.

BBC Sport'a konuşan 39 yaşındaki futbolcu, "İnanılmaz bir form yakaladık, harika gidiyoruz ama hala hiçbir şey kazanmadık, bunu aklımızda tutmalıyız" dedi.

FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?
Kendi form durumundan bahseden Ibrahimovic, "Yaptığım şeyleri yapamayana kadar futbol oynamaya devam edeceğim. Fiziksel olarak iyi kalmam gerekiyor ve gerisi kendiliğinden gelecek" şeklinde konuştu.

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