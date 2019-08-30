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  3. 30 Ağustos 2019 14:02

İddaa'da şikâyet yağıyor

İddaa'nın el değiştirmesiyle pazartesi günü yeni döneme geçilirken, teknik sorunlar hâlâ giderilemedi. Elektronik ortamda sık sık arızalar meydana gelirken, ödemelerde de gecikmeler oluyor.

İddaa'da şikâyet yağıyor
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Türkiye’de İnteltek tarafından oynatılan İddaa oyunları ihalesinin Şans Girişim Ortak Girişim Grubu (Demirören-Scientific Games) tarafından alınmasının ardından sistemde büyük oranda değişikliklere gidildi.

İnsanları daha fazla bahis oynamaya teşvik etmek için dünyanın dört bir yanındaki ligler de programa dahil edilirken, canlı oyun da başlatıldı.

Ancak teknik sorunlar giderilemediği için çeşitli platformlardan çok sayıda şikâyet geliyor.

Elektronik ortamda oyun oynatan sitelerde de sık sık teknik hatalar oluşuyor. Hesaba erişememe, oyun oynarken hata uyarısı çıktığı halde hesaptan para düşme, sitelere erişememe, programlardaki kopmalar en fazla şikâyet edilen konular arasında. Yoğun şikayetler nedeniyle bahis sitelerinin müşteri hizmetlerine erişilemediği de ifade ediliyor.

Yeni dönemde, oyunun bitiminden 5 dakika sonra kazananların hesaplarına para yatırılacağı söylendiği halde saatleri buluyor. Elektronik ortamda oyun oynatan bahis siteleri, bu durumun merkezi sistemden kaynaklandığı açıklaması yapıyor.

GazeteDuvar

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