Toprak Razgatlıoğlu’ndan İtalya’da Çifte Zafer

Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 7. durağı olan İtalya hafta sonunu çifte zaferle noktaladı. İtalya'da Superpole’de zirvede yer alan Toprak, 2'nci yarışta da damalı bayrağı ilk sırada geçme başarısı gösterdi. Toprak Razgatlıoğlu dün koşulan ilk yarışta da ikinci olarak WSBK kariyerinin 100. podyumuna ulaşmıştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) yedinci durağı olan İtalya, Imola hafta sonunda superpole ve ikinci yarışı kazandı.

Superpole yarışında en büyük rakibi Alvaro Bautista’yı geçerek ilk sırayı alan Toprak, ikinci yarışa da pole pozisyonunda başladı. Yüksek sıcaklık nedeniyle 15 tur koşulan yarışın startında Alvaro Bautista ilk sırayı almasına rağmen ilk virajda kaza geçirip yerde kaldı. Toprak Razgatlıoğlu kazayla birlikte tekrar ilk sıraya yükseldi. Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Razgatlıoğlu, kazandığı ilk sırayı bitime 8 tur kala Axel Bassani’ye kaybetse de 4 tur kala atağını yapıp liderliği yeniden eline geçirdi. Yarışın kalan kısmında da yerini koruyan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.

Toprak Razgatlıoğlu aldığı galibiyetle bu yıl ilk kez superpole dışında yarış galibiyeti almış oldu. Toprak, dün koşulan ilk yarışta da ikinci sırada yer alan WSBK kariyerinin 100. podyumumu elde etmişti.

Toprak Zirveye Yaklaşıyor

Toprak Razgatlıoğlu aldığı sonuçla birlikte genel sıralamada 321 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Toprak böylece şampiyona lideri Alvaro Bautista ile arasındaki puan farkını 70’e indirdi. Dünya Superbike Şampiyonası’nda sekizinci etap 28-30 Temmuz tarihlerinde Çekya’da koşulacak.