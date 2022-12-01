Nefes kesen maçta Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup etti

2022 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu son maçında Kanada ile Fas karşı karşıya geldi.

Dünya Kupası'nda heyecan gruplarda oynanan 3. karşılaşmalar ile sürüyor. F Grubu'nun kritik maçında 3. maçında Kanada ile Fas kozlarını paylaştı. Belçika ve Hırvatistan yenilgileriyle Dünya Kupası'na havlu atan Kanada bu karşılaşma öncesi 1 galibiyet 1 beraberlik alan Fas'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Fas adını son 16 turuna yazdırmayı başarmış oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Steven Vitoria'nın kısa düşen pasını kaleci Milan Borjan uzaklaştırmak istedi fakat onun da ceza sahasına çıkarak verdiği isabetsiz pas sonucunda Fas'ta Hakim Ziyech, uzak mesafeden topun dibine girerek takımını öne geçirmeyi başardı.

LARIN KAÇIRDI!

dakikada Kanada'da sağ kanattan etkili gelen Cyle Larin'in ortasında arka direkteki Tajon Buchanan'ın altı pastan yaptığı dokunuş auta gitti.

23'TE 2-0...

Fas'ta Achraf Hakimi'nin uzun pasında Kanada savunmasından Kamal Miller'ın kaçırdığı Youssef En Nesyri, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

KENDİ KALESİNE ATTI

Sol kanatta Achraf Hakimi'den sıyrılan Hataysporlu Sam Adekugbe'nin ortası Fas savunmasında Naif Aguerd'in müdahalesi sonucunda 40. dakikada ağlara gitti. Aguerd'in kendi kalesine attığı gol sonrası fark 1'e indi.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI!

Karşılaşmada ilk yarının uzatma dakikalarına gelinirken, 45+3. dakikada Youssef En Nesyri, attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı fakat 40. dakikada topu kendi ağlarına gönderen Naif Aguerd, bu kez de hücumda kalecinin görüş alanını kapattığı için pozisyona ilişkin ofsayt kararı verildi.

ATIBA 60. DAKİKADA GİRDİ

Karşılaşmanın 60. dakikasında Kanada'da Mark-Anthony Kaye, Cyle Larin ve Sam Adekugbe oyundan çıkarlarken Atiba Hutchinson, Jonathan David ve Ismael Kone oyuna dahil oldular.

ATIBA DİREĞE TAKILDI!

Kullanılan köşe vuruşunda Atıba kafayı vurdu ancak top üst direkten oyun alanına döndü.