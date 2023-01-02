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Rasim Ozan Kütahyalı yine canlı yayında mide bulandıran espriler

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Beyaz TV'de yayınlanan ve hem eleştirilen hem de izlenen Derin Futbol’un 2022’ye veda programına Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir Japonca şarkı üzerinden yaptığı espriler tepki çekti.

Ertem Şener’in moderatörlüğünü yaptığı Derin Futbol programında 2022 yılına veda programı yapıldı. Programda şarkı söyleyen Ahmet Çakar’ın yanına gelen Rasim Ozan Kütahyalı, Çakar’a “Hocam, Suki Yo şarkısını söyle” dedi. Ahmet Çakar ortamın ışığının kısılmasını isterken Rasim Ozan Kütahyalı “S.kiyo, S.kiyo” diyerek küfür etti.

Kütahyalı 2020 yılında Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında canlı yayın sırasında “Kusturmalı Boşnak saksosu” ifadesini kullanan Kütahyalı kanal yönetimi tarafından kovulmuştu.

Boşnaklara karşı ırkçı ifadelerinden dolayı 10 ay hapis cezası alan Kütahyalı’nın, Sabah gazetesindeki yazılarına da son verilmişti. Olayın ardından kamuoyunda ünlü gazeteciye basılı ve dijital medyada büyük tepkiler gösterilmişti.

Etiketler rok ahmet çakar rasim ozan kütahyalı
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