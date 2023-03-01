Rezalet! Galatasaray'ın yıldızı Icardi eşi Wanda'nın çıplak fotoğrafını paylaştı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi sosyal medya hesabı üzerinden bir küs bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'nın yatak odasındaki çırılçıplak fotoğrafını paylaştı.

Eşi Wanda Nara ile bir ayrılıp bir barışan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi sosyal medyadan yaptığı skandal paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

Arjantinli golcü Icardi önce bir küs bir barışık olduğu eşiyle yeniden barıştıklarını duyurdu ve "O, karım, tek aşkım, bu hayat alemindeki kraliçem, kızlarımın annesi... Seni seviyorum. Milyonlarca güzel şey yaşadığımız, 10 yıllık aşk, kıskançlıklara, kötü hislere, hakaretlere karşı savaşmak, sahip olmak ve bugün olduğumuz şey olmak için kendimizden ne kadar verdiğimizi sadece bizim bildiğimiz bu trene binmek isteyen birçok "palyaçoyu" alçaltmak. Seni seviyorum ve seni hayatım boyunca seveceğim güzel Kraliçem!" diye yazdı ardından da Wanda Nara'nın yataktaki çırılçıplak fotoğrafını paylaştı.

Icardi sosyal medyada kendisine gelen tepkiler sonrasında eşi Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını apar topar fotoğrafı yayından kaldırdı.