Saran Media ile NBA arasındaki sözleşme uzatıldı

NBA (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) ve Saran Media Group, 10 yılı aşkın süredir devam eden iş ortaklıklarını çok yıllık bir anlaşma ile uzattıklarını açıkladı.

Uluslararası bir çok organizasyonun yayın ve pazarlama hakkını elinde bulunduran Saran Media, NBA ile yayın hakları sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.

270 NBA maçı canlı yayınlanacak!

2023-24 NBA sezonu itibarıyla Saran Media Group’a ait TV ve OTT platformları, her sezon TV kanalları ve dijital platformlarında toplam 270 canlı NBA maçını yayınlayacak. Bunlar arasında "NBA Cumartesi ve NBA Pazar" hafta sonu maçları da yer alacak. Bu maçlar, Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren başlayacak. Yayınlar ayrıca Play-In Turnuvası, NBA Play-Off Karşılaşmaları, Konferans Finalleri, Finaller ve "NBA 360" programını da içeriyor.

Saran Media ile NBA birlikteliği devam ediyor

NBA’in Türkiye’deki resmi yayın hakları sahibi olan Saran Media Group, önümüzdeki sezonlarda da NBA karşılaşmalarını Türkiye’deki basketbol severlerle buluşturmaya devam edecek.

Denver Nuggets ve Miami Heats finali S Sport'ta

NBA 2023 Finalleri’nde 13 Haziran saat 03:30’da serinin beşinci maçı olan Denver Nuggets ve Miami Heats karşılaşması S Sport ve S Sport Plus’ta canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Seriyi Denver Nuggets 3-1 önde götürüyor.

Kenan Saran: "NBA’yi, 16 milyon sporseverle buluşturmaya devam"

Saran Media Group CEO’su Kenan Saran, " NBA ile yapmış olduğumuz anlaşmadan büyük heyecan duyuyoruz. NBA ile uzun yıllara dayanan, çok değer verdiğimiz bir iş ortaklığımız var, tabii NBA aynı zamanda Türkiye’de yaşayan sporseverlerin de yakından takip ettiği bir lig. Önümüzdeki sezonlarda da NBA’yi S Sport ekranları ve S Sport Plus uygulaması üzerinden 16 milyon sporseverle buluşturmaya devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Elsa Memmi: "Devam etmekten heyecan duyuyoruz"

NBA Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Global Medya Dağıtım Başkan Yardımcısı Elsa Memmi ise, "Saran Medya Grubu'na bu uzun süreli iş birliği için teşekkür ediyoruz ve Saran Media Group ile Türkiye'deki NBA taraftarlarına sezon boyunca en kapsamlı NBA yayınlarını sunmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz. Hafta sonu düzenlenen dünya çapındaki etkinliklerimizle birlikte, önemli maçların prime time'da yayınlanması ve birçok Türk oyuncunun NBA'deki etkisiyle, Türkiye'de NBA taraftarları için muhteşem bir dönem olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

NBA’de Türk rüzgarı

2022-23 NBA sezonunun açılış gecesinde dört Türk oyuncu Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Alperen Şengün (Houston Rockets) and Ömer Yurtseven (Heat) yer aldı.

Saran Medya Group Hakkında

1995 yılında, Saran Group çatısı altında kurulan Saran Medya Group, dünyanın önde gelen medya şirketlerinden birisidir. Saran Medya Group, Türkiye, Doğu Avrupa ve BDT bölgesinde spor ve eğlence temalı premium içeriklerin hakları alanında uzman bir kuruluştur. EuroLeague, NBA, LaLiga, Serie A, F1, UFC, Wimbledon gibi dünyanın önde gelen spor organizasyonlarının yanı sıra, en büyük Hollywood stüdyolarının eğlence içerikleri hakları da 10.000 saatin üzerinde film ve bölüm ile Saran Medya’ya aittir. Saran Medya Group markalarından HD Protek bölgenin en büyük stüdyo ve açık hava yayın prodüksiyon şirketidir. Yine Saran Medya’ya ait SDS ise Türkiye’nin lider dublaj stüdyosudur.

NBA Hakkında

Ulusal Basketbol Birliği (NBA), basketbolun gücüyle her yerde insanları ilham vererek bir araya getirmeyi misyon edinmiş küresel bir spor ve medya kuruluşudur. NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League ve Basketball Africa League gibi beş profesyonel spor ligi etrafında kurulmuştur. Oyunlar ve programlamaları 50'den fazla dilde 214 ülke ve bölgede mevcuttur ve ürünleri yedi kıtadaki 200'den fazla ülkede ve bölgede satılmaktadır. 2022-23 sezonunun başlangıcında NBA kadrolarında 41 ülkeden 120 uluslararası oyuncu yer almıştır. NBA'nın dijital varlıkları arasında NBA TV, NBA.com, NBA Uygulaması ve NBA League Pass yer almaktadır. NBA, lige, takımlara ve oyunculara ait platformlarda küresel olarak 2.1 milyar beğeni ve takipçiyle dünyanın en büyük sosyal medya topluluklarından birini oluşturmuştur. NBA Cares aracılığıyla, lige eğitim, gençlik ve aile gelişimi ile sağlıkla ilgili konularda destek veren uluslararası tanınmış gençlik hizmeti veren kuruluşlarla çalışarak önemli sosyal konuları ele almaktadır.