Simon Kjaer’in bonservis bedeli belli oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’ya transfer olan Simon Kjaer’in bonservis bedeli de belli oldu. Fenerbahçe’nin KAP’a yaptığı açıklamada transferden 12.500.000 euro net bonservis bedeli kazanılacağı duyuruldu.

İşte Fenerbahçe tarafından KAP’a yapılan açıklama:

“Profesyonel futbolcumuz Simon Thorup Kjaer’in transferi konusunda Sevilla kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşmede anlaşılan transfer bedeli brüt 13.157.894,74 EUR olup %5 dayanışma katkı payı tutarı kesildikten sonra kalan 12.500.000 EUR net bedel Sevilla kulübü tarafından Şirketimize ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun sözleşme süresi içinde Sevilla kulübünün 2017-2018 sezonu sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılması durumunda 250.000 Avro net tutar ek ve bir defaya mahsus olarak tarafımıza ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”