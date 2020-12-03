Sneijder'in karısını aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Ünlü futbolcu Wesley Sneijder, geçtiğimiz yıl eşi Yolanthe Cabau'dan boşanmıştı. Wesley Sneijder, geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan otobiyografisinde kariyerine ve hayatına dair itiraflarda bulunmuştu.

Özel hayatına dair basında çıkan ihanet iddialarına kitabında açıklık getiren oyuncunun, Yolanthe Cabau ile olan ayrılık süreci öncesinde çekildiği belirtilen fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Sneijder ve yanındaki kadınların samimi halleri dikkat çekti.

Oyuncunun eski eşi Yolanthe'yi aldattığı yönünde yapılan haberler sonrasında ortaya çıkan fotoğlaf, sosyal medyanın en çok konuşulan kareleri arasında yer aldı.

Ünlü çift geçen yıl ayrılmış ve Sneijder girdiği depresyon sonrası De Telegraaf'a eşini aldattığını şu ifadelerle açıklamıştı:

Çok fazla yanlış arkadaşlarım olduğunu söyleyenler oldu. Saçmalık. İyi çocuklardı. Hollanda'nın yarısıyla arkadaşmışım gibi gösterildi. Vaktim olsa, belki olurdu. Hayatım boyunca menajerler ile birlikte çalıştım.

Şimdi kendim farklı şeyler denemek istiyorum. Bir aracı değil de daha çok danışman gibi olmak amacım. Genç oyuncuları bu ormanda yönlendirebilirim. Öncelikle yeteneğine bakıp, sonra onlara yardım etmek istiyorum.

Bir gün, evimin karşısında bulunan bir kahve dükkanında oturuyordum. Birden etrafa gazeteciler doluştu. Etrafa, "Nerede o?" şeklinde soruyorlardı. Neden bahsettiklerini anlamıyordum bile. Kimi arıyorlar acaba diye düşündüm.

Fotoğrafçı Leo Vogelzang'ı gördüm. Konu Yolanthe Cabau'ymuş. Ondan hoşlandığımı söyledim. Yolanthe'nin birkaç hafta önce sevgilisinden ayrıldığını öğrendim ve Leo'ya, "Bana Yolanthe'nin telefon numarasını bulsana." dedim. İşte her şey böyle başladı.

Yolanthe, düzgün bir ilişki istiyordu. Huzuru arıyordu. Konuşmanın anlamsız bir şekilde devam ettiğini düşünüyordum. Beni merak edip etmediğini öğrenmeyi deniyordum. İlk başlarda benden etkilenmiyor gibiydi.

Sonrasında günde 2 saat konuşmaya başladık ve Yolanthe ile geçirdiğim zamanlar beni aşka sürüklemeye başladı. Sonra her şey kötü gitmeye başladı. Çünkü, nedeni bendim. Sürekli partiler, sonu gelmez partiler.

Yolanthe'nin olmadığı partiler, arkadaşlarla... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı. Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı.

"Ardı arkası gelmez yalanlardan sonra Yolanthe'ye karşı dürüst oldum. Her şeyi itiraf ettim. Hiçbir şeyi atlamadım. Yolanthe'nin hiçbir hatası yok. Hata nerede? Şöhret, ego, para, güç ve şehvet...

Ve evet, acı hepsinin ardından çok güçlü bir şekilde beni buldu. Yolanthe hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvedip onu kaybettim. Beni bu duruma getiren şey neydi bilmiyorum. Ego, para, güç, şehvet... Şimdi acı hissediyorum. Çünkü Yolanthe Amerika'da. O hayallerimin kadınıydı."

