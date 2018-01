Arda Turan Başakşehir'e imzayı attı

Başakşehir’in flaş transferi Arda Turan, yeni takımına resmi imzayı attı. Arda yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek.

Barcelona’dan transfer edilen Arda Turan’ın Başakşehir’e imzasını ve basın toplantısını canlı olarak aktardık. Medipol Başakşehir ve Barcelona, Arda’nın 2.5 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yıldız oyuncu için kulübün tesislerinde bir imza töreni düzenlendi. Arda kendisini Başakşehir’e bağlayan sözleşmeyi imzaladı ve açıklamalarda bulundu.

SPONSORLAR DA KATILDI

Sponsorların da katıldığı imza töreninde konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Dünyanın en iyi oyuncularından Arda ile sözleşme imzalıyoruz. Her şeyden önce sponsorlara teşekkür ediyoruz. Sponsor olmasaydı bugün Arda Turan burada olmayabilirdi. Makro Şirketler Grubu ve Medipol Sağlık Şirketler Grubu’na teşekkür ediyorum” dedi. Çinli sponsorun da imza törenine katılması dikkat çekti.

İşte Arda Turan'ın maliyeti !

‘GALATASARAY’IN BAŞIMIN ÜZERİNDE YERİ VAR’

“Benim için çok özel bir imza. Atletico Madrid’e gittiğim gibi mutluyum. İnandığımız hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Kulübüm bana kucağını açarsa Türkiye’de Galatasaray’dan başka takımda oynamam’ demiştim, hala geçerli, hiçbir şey değişmedi. Galatasaraylı taraftarların duygusallığını anlıyorum. Bu transfer için çok emek veren insanlar var. Bu güzel güne haksızlık etmek istemiyorum. Hizmet ettiğim bir kulüptür, her zaman başımın üzerinde yeri vardır. Her şeyden ötesi en çok yapmayı sevdiğim şeye, futbol oynamaya tekrar geri döneceğim. Futbol oynamayı çok özledim. Onun için buradayım. Zaten başkanımıza da ‘Bir an önce imzayı atalım da antrenmana çıkayım’ dedim. Başakşehir’le başarılar kazanarak Avrupa’ya dönmek istiyorum. Benim de kimseyle bir sorunum yok. Herkese başarılar diliyorum. Bu güzel günün keyfini çıkartmak istiyoruz Başakşehir ailesi olarak. İnşallah buna da müsaade edersiniz.”

”EMRE VE ADEBAYOR HALA BU ÜLKENİN EN İYİ FUTBOLCULARI”

”Adebayor ve Emre Belözoğlu hala bu ülkenin en iyi oyuncuları. Onların yeteneklerinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Emre abi her zaman zorlu şartlarda başarılı olma yeteneğine sahip. Her şeye rağmen önüme bakarak ve keyif alarak futbolumu oynamak ve başarılar yaşamak istiyorum. Burak Yılmaz da çok yakın bir arkadaşım ve sorduğunuz bazı sorular özel konular. Bu yüzden Burak Yılmaz’ın söylediklerini tekrar konuşmak istemiyorum. Başakşehir taraftarının potansiyelinin ortaya çıkmasına da çok seviniyorum. Bazen 100 bin kişiyi 20 bin kişiye tercih edersiniz. Hep birlikte aidiyet duygusunu oluşturacağız diye düşünüyorum.”