Arda Turan böyle veda etti

Camp Nou’da adımı haykıran Barcelona sevdalıları, Sizin için mücadele etme imkanı bulduğum her bir fırsat benim için çok kıymetliydi. Sadece benim değil, sayısız Türk çocuğunun, rüyasını gerçekleştiren kulübüm, bilmenizi isterim ki ruhumun bir yerinde hala bir gülümseme saklı. O gülümsemeyi bulmam için ülkeme dönmeme izin verdiniz, minnettarım. Yeniden o çok sevdiğiniz adama dönüşmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Aramızdaki mesafenin ise hiçbir önemi yok, Birlikte yaşadığımız anılar sonsuza dek kalbimde olacak. Gücüme güç katacak, yolumu aydınlatacak.”