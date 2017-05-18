NEF Barcelona'ya sponsor oldu

Nef,dünyaca ünlü futbol takımı Barcelona'nın bölgesel resmi sponsoru oldu. 3 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında Nef ve Barcelona ortak projeler gerçekleştirilecek.

"NEF, FC BARCELONA'NIN TÜRKİYE'DEKİ ALGISINI GÜÇLENDİRECEK"

Basın toplantısında konuşan FC Barcelona CRO'su (Chief Revenue Officer - Gelirler Bölümü Başkanı) Francesco Calvo; Nef ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının FC Barcelona için büyük öneme sahip olan Türkiye pazarında daha da güçlenme sağlayacağını belirtti. Francesco Calvo "Nef gibi sektöründe lider bir firma ile ortaklığımızın aynı zamanda FC Barcelona'nın Türkiye'deki sayısız taraftarıyla daha da yakınlaşmamıza vesile olacağına inanıyoruz" dedi.

"FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Sporun toplumsal açıdan birleştirici gücüne dikkat çeken Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, "İnsanlar, dünyanın dört bir yanında bu oyunun peşinde yan yana durabiliyor, birlik olabiliyorlar. Bu açıdan futbol, ihtiyaç duyulan toplumsal duyguları artırması açısından önemli bir spor. Biz de Nef olarak sporun bu birleştirici gücüne inanıyoruz. 2016 yılında Galatasaray'ın ana sponsoru olmuştuk. Şimdi de dünyada en çok taraftarı olan spor kulübü FC Barcelona'ya, sponsorluğumuzla futbolun birleştirici gücüne katkı sunmayı amaçladık" dedi. Timur ayrıca bu işbirliğinin Nef'in uluslararası markalaşma hedefinde önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

DÜNYA DEVLERİ İLE AYNI LİGDE

Türkiye'de de hatırı sayılır bir taraftar sayısına sahip FC Barcelona'nın resmi sponsorları arasında Nike, Gilette, Audi, Coca Cola gibi dünya devleri yer alıyor.