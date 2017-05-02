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  1. 02 Mayıs 2017 22:03

Bursaspor'un yeni hocası belli oldu

Bursapor'da istifa eden Mutlu Topçu'nun yerine Adnan Örnek göreve getirildi.

Bursaspor'un yeni hocası belli oldu
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Bursaspor Kulübü, Mutlu Topçu’nun istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Adnan Örnek’in getirildiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son iki haftada üst üste yaşadığımız ve camiamızın kesinlikle kabul edemeyeceği ağır yenilgiler, Bursaspor’un tarihi ile bağdaşmamış ve hepimizi derinden üzmüştür. Dün akşam oynadığımız Galatasaray karşılaşması sonrasında istifa eden Sayın Mutlu Topçu ve ekibine teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.

Bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız karşılaşma ile birlikte sezonun kalan 5 maçında A takımımızı, altyapımızdan yetişen ve kaptanımız, teknik adamımız ve son olarak da gençlik geliştirme program sorumlumuz olarak hizmet eden Sayın Adnan Örnek’e emanet ediyoruz."

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