Fenebahçe'nin toplam borcu 403 milyon 326 bin

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin net borcunun 403 milyon 326 bin 750 lira olduğu bildirildi.



Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen nisan ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında derneğin borcu açıklandı.



Toplantıda mali durumla ilgili üyelere açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu, derneğin net borcunun 403 milyon 326 bin 750 lira olduğunu belirtti.



Mevcut ve alacakların 15 milyon 552 bin 118 lira olduğunu kaydeden Aydoğdu, toplam borcun ise 418 milyon 878 bin 868 lira olarak gerçekleştiğini aktardı.



İlhan Aydoğdu, mevcut ve alacakların düşülmesi sonrasında net borcun 403 milyon 326 bin 750 lira (110 milyon 846 bin 685 dolar) kaldığını vurguladı.



MOSTUROĞLU "FUTBOL TAKIMININ DURUMU KABUL EDİLİR DEĞİL"



Fenerbahçe asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu ise yaptığı konuşmada 3 Temmuz Süreci'nin yaratmış olduğu durumlar için maddi manevi tazminat için hukuki çalışmaların devam ettiği söyledi.



Mosturoğlu "3 Temmuz Süreci'nin ilk günlerinden itibaren her toplantıda sizlere sürece ilişkin bilgi verdik. Yargıtay Başsavcılığı, mahkemenin verdiği beraat kararının onanması için Yargıtay 5. Dairesi'ne göndermiştik. Büyük Fenerbahçe Camiası'nın artık beklediği, beraat kararının onanması olacaktır. Kumpan davasının bir dahaki duruşma 22 Mayıs'ta Silivri'de yapılacaktır. Süreçte kulübümüzün uğradığı maddi manevi tazminat için hukuki çalışmalarımız devam etmektedir. Hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadan 550 dönüm arazi ve bunlar üzerinde yapımış olan kapalı spor salonları statlar vardır. Topuk Yaylası'nın tapusu alınmıştır. Üniversite'nin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Bu ay içerisinde netleşecek" dedi.



Futbol takımının bu sene kötü bir performnas sergilediğini belirten Mosturoğlu "Profesyonel futbol şubemiz yarışın gerisinde kalmıştır. Taraftarı üzen bu durum bizleri de üzmüştür. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bunun sebepleri bellidir ve bunun için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirmek için takımımız gerekli çalışmayı yapıyor. Basketbol'da taraftarlarımız takımımızı THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne taşıdı ve futbol takımına da destek olmalı. Koçumuz Obradovic'e güveniyoruz ve şampiyonluğu hak ettiğine inanıyoruz. Kadın Basketbol Takımımız'ın da önümüzdeki yıl Avrupa Ligi'ni kazanacağına inanıyoruz ve kendilerinden kupa bekliyoru" diye konuştu.