Süper Lig'te aylar sonra ilk kez ''kısmi'' seyircili maç

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır seyircisiz oynanan Süper Lig’te Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 3-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçı bir ilk oldu.

Yeni "normalleşme" kararı kapsamında Kadıköy'deki maçta localara seyirci alındı.