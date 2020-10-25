Süper Lig'te aylar sonra ilk kez ''kısmi'' seyircili maç

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Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır seyircisiz oynanan Süper Lig’te Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 3-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçı bir ilk oldu.
Yeni "normalleşme" kararı kapsamında Kadıköy'deki maçta localara seyirci alındı.
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