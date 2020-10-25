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  3. 25 Ekim 2020 22:12

Süper Lig'te aylar sonra ilk kez ''kısmi'' seyircili maç

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır seyircisiz oynanan Süper Lig’te localar taraftara açıldı. Fenerbahçe Trabzonspor maçında da localara seyirci alındı...

Süper Lig'te aylar sonra ilk kez ''kısmi'' seyircili maç
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Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır seyircisiz oynanan Süper Lig’te Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 3-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçı bir ilk oldu.

Yeni "normalleşme" kararı kapsamında Kadıköy'deki maçta localara seyirci alındı.

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